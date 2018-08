Triestina, si inizia il 2 settembre (forse)

L'inizio del campionato di serie C slitta al 2 settembre. La notizia arrivata pochi minuti è ufficiale e rende note le difficoltà con cui si sta muovendo la Lega Pro in questa prima fase di stagione.

I problemi

Troppi i fallimenti, troppe le domande presentate tardi, troppe le impasse che si stanno venendo a creare, facendo parlare le comunicazione ufficiali, i comunicati stampa, le decisioni, e non il calcio giocato.

La squadra

La Triestina sta costruendo progressivamente una squadra di categoria e l'ambiente ha molta voglia di cominciare. Speriamo che posticipare la data d'inizio non sia sinonimo di una disorganizzazione o di problemi che rendono quantomeno incerta la partenza del campionato del centenario.

Il testo ufficiale

Il Consiglio Direttivo di Lega Pro del 6 agosto 2018, a parziale modifica del Com. Uff. n. 263/L del 27/06/2018, ha deliberato in data odierna attraverso il Com. Uff. n. 69/L di posticipare la data d’inizio del Campionato Serie C 2018-2019 a DOMENICA 02 SETTEMBRE 2018.