Carmine Gautieri è il nuovo allenatore della Triestina. La comunicazione ufficiale è arrivata oggi pomeriggio attraverso una nota societaria. Il 49enne napoletano che ha guidato anche Livorno, Bari, Varese, Ternana e Pisa (solo per citare le squadre più blasonate ndr), è atteso in serata a Trieste. Inizierà a lavorare con il gruppo domattina, come riferito dall'ufficio stampa della società e domani mattina guiderà subito una doppia seduta. Sempre domani alle 12 al Rocco è in programma la conferenza di presentazione alla stampa.

La decisione della società era arrivata già nella serata di ieri 13 ottobre dopo la brutta sconfitta per 3 a 1 maturata contro la Reggio Audace. Il nome di Gautieri circolava già da un po' nell'ambiente societario anche se inizialmente sembrava che le parti non avessero avuto modo di raggiungere l'accordo. Dopo l'interregno del "mulo" Nicola Princivalli, tocca quindi all'ex attaccante di Roma e Atalanta tentare di risollevare le sorti dell'undici rossoalabardato e restituire entusiasmo alle speranze dei 4000 abbonati dopo un avvio di campionato non brillante e ben al di sotto delle aspettative.