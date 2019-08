Triestina-Gubbio 2 a 1 | Le pagelle: una zampata di Granoche regala la prima vittoria

L'esordio in casa della squadra di Pavanel contro l'ostico Gubbio viene risolto dal fiuto del goal del Diablo che bagna con una rete il primo successo stagionale. Bene anche Giorico e Mensah, da rivedere Paulinho e Malomo.

Offredi 6

Sul gol degli umbri non può proprio nulla mentre in occasione del colpo di testa di De Silvestro si supera con un volo elegante. Nel secondo tempo mette i brividi al Rocco per un'uscita indecisa su uno spiovente da sinistra che, dopo una mischia, per pooco non regala la gioia del vantaggio al Gubbio.

