Ronaldo e compagni al Rocco sabato sera, confermata l'amichevole di lusso

Triestina-Juventus si gioca. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina poco prima delle 12.30 da parte della società rossoalabardata. Uno dei nodi centrali della mancata ufficializzazione del match in programma sabato sera alle 20.30 al Rocco, era proprio l'organizzazione delle modalità di acquisto dei biglietti e le diverse tariffe previste per i quattro settori dello stadio.

La notizia, che circolava già da tempo negli ambienti giornalistici, è stata quindi confermata e, 13 anni dopo la zampata di Cristiano Zanetti che risolse la partita a favore della Vecchia Signora, i bianconeri scenderanno nuovamente sul rettangolo verde appena rimesso a nuovo dopo i lavori di ristrutturazione. Per quanto riguarda il prezzo dei biglietti, la società rossoalabardata ha comunicato le seguenti tariffe: i posti per entrambe le curve costeranno 20 e 15 euro, rispettivamente per il tagliando intero e ridotto.

I prezzi dei biglietti

La tribuna Pasinati nel settore centrale costerà 37 e 27 euro, sempre per la modalità intero e ridotto; per la stessa tribuna è previsto anche un prezzo più basso per chi acquisterà invece il biglietto per il settore laterale. In questo caso l'intero sarà di 30 euro, mentre il ridotto costerà 25. In ultimo, la gradinata Colaussi prevede un biglietto intero di 30 euro e un ridotto di 25.

Gli abbonati dell'Unione hanno diritto al tagliando ridotto che sarà acquistabile, esibendo la propria tessera 2019-2020, esclusivamente presso i punti vendita della Triestina Calcio (allo stadio e al Centro di coordinamento). Gli under 16 e le persone con disabilità superiore al 75 per cento avranno diritto anch'essi al biglietto ridotto.

La comunicazione della Triestina

La società ha fatto sapere che "visto il massiccio afflusso di pubblico allo stadio per questo grande appuntamento, U.S. Triestina Calcio 1918 invita tutti i tifosi a dotarsi del biglietto in prevendita e a recarsi al “Rocco” con opportuno anticipo rispetto al calcio d’inizio, per evitare lunghe code ai botteghini e ai varchi d’accesso allo stadio il giorno della partita".

L'acquisto online

La vendita dei biglietti (ad esclusione degli abbonati dell’U.S. Triestina Calcio 1918) avrà due modalità: