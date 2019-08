Triestina-Juventus al Rocco sabato sera, manca solo l'ufficialità

Era il 21 ottobre del 2006 quando la Triestina ospitò, davanti ad un Nereo Rocco stracolmo, una Juventus relegata in serie B dopo lo scandalo Calciopoli. Sabato 17 agosto alle 20.30, a distanza di ben tredici anni da quel Triestina-Juventus che vide la vittoria della Vecchia Signora grazie ad una zampata di Cristiano Zanetti, e a scanso di smentite dell'ultim'ora, i bianconeri torneranno a calcare il rettangolo verde dello stadio di Valmaura rimesso completamente a nuovo dopo i recenti lavori di ristrutturazione.

La notizia, nell'aria già da qualche tempo e a cui manca solo l'ufficialità che comunque dovrebbe arrivare questa sera (o al massimo domattina), è stata confermata da persone vicine alla società. Inizialmente, dalle indiscrezioni che circolavano da qualche giorno, questo fine settimana la Juventus avrebbe dovuto sfidare la Lazio in un'amichevole in programma all'Adriatico di Pescara, come riportato da diversi media nazionali.

Insomma, se confermato quello di sabato sera al Rocco sarà un bel test per i ragazzi di Pavanel, appena usciti dalla coppa Italia dopo la sconfitta rimediata a Perugia dove, tutto sommato, i rossoalabardati non hanno demeritato nei confronti di una squadra di categoria superiore. Lambrughi e soci sono quindi attesi da un'amichevole che capita poche volte nella vita. Calcare lo stesso campo di mostri sacri come Ronaldo rappresenta uno stimolo per tutti i calciatori dell'Unione. Le motivazioni non mancheranno neanche al pubblico che accorrerà numeroso, sempre se non dovessero esserci sorprese dell'ultimo minuto, al Rocco di Valmaura.