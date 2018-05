Triestina: la Curva Furlan sciopera contro il "disinteresse consapevole" dei giocatori

La curva Furlan annuncia lo sciopero dopo le recenti prestazioni della Triestina. Molto scarse, secondo gli Ultras, e indicative di un «disinteresse consapevole» dei giocatori per la vittoria e i colori dell'alabarda: per questo motivo non ci sarà sostegno organizzato durante la partita di domenica contro la Sambenedettese.

La curva, in una nota, parla di «mancanza totale d'impegno che nasconde dentro un disinteresse consapevole per quello che per noi è il vanto di questa città. Per un'intera stagione la Curva non ha mai fatto mancare il sostegno anche di fronte a prestazioni vergognose che si sono ripetute nel tempo, si è concesso tempo e si è dimostrata maturità nel cercare di giustificare atteggiamenti che poi si sono rivelati insanabili. Inqualificabile l'atteggiamento col quale i giocatori sono scesi in campo a Salò, dopo che la Furlan, al termine della partita col Fano, aveva chiesto e preteso un atteggiamento diverso. Non verranno esibite pezze ne striscioni, se non un eloquente messaggio: "Meritatevi questa maglia e il nostro sostegno!"».

«A chi sostiene che essendoci flebili speranze di agguantare i playoff sia giusto tifare - dichiarano gli ultras -, rispondiamo che l'Ultras non si muove a seconda dei risultati ma antepone il rispetto per la maglia a tutto il resto. Ricordiamoci che la nostra tifoseria, a differenza delle altre, detiene il marchio, cosa che ci obbliga ad un atteggiamento diverso, difesa dell'onorabilità del nostro blasone. Non vittorie o sconfitte ma l'impegno, costante ed indefesso! Se a fine partita si saranno finalmente meritati il nostro plauso, questo arrivera' certamente, ma a questo punto va meritato. Sempre davanti agli occhi quelle facce quasi scocciate di questi giovani senza spina dorsale, davanti a gente che da una vita ed in ogni categoria ha seguito l'Alabarda! Guadagnatevi il nostro applauso o avrete il nostro disprezzo».