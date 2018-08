Triestina, altro colpo di mercato

La Triestina si rinforza. La società comunica infatti di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Thomas Bolis. Il giocatore arriva in prestito annuale dall'Atalanta Bergamasca Calcio.

La scheda del giocatore

Nato a Bergamo il 2 agosto 1998, Thomas è un centrocampista centrale con spiccate doti di regista e capacità realizzative, considerando le 12 reti messe a segno negli ultimi due campionati con la casacca dell'Atalanta Primavera, della quale è stato capitano. Bergamasco doc, ha mosso i primi passi ad Almenno San Bartolomeo, paese nel quale è cresciuto. Notato dagli osservatori del florido vivaio atalantino, è approdato in nerazzurro nel 2010 e da quell'anno ha iniziato tutta la trafila del settore giovanile, arrivando non solo ad indossare in pianta stabile la fascia di capitano della formazione Primavera, ma venendo anche convocato in prima squadra da Gian Piero Gasperini nella parte finale del campionato di Serie A 2017/2018, in occasione del match casalingo contro il Genoa e della trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Mediano dalle indubbie qualità tecniche, approda a Trieste per vivere la sua prima vera annata nei Professionisti e raggiungerà i nuovi compagni già questo pomeriggio, in occasione della seduta d'allenamento programmata al "Cosulich" di Monfalcone.