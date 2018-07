Triestina, altro colpo di mercato

U.S. Triestina Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Formiconi. Il giocatore arriva a titolo definitivo dal Pordenone Calcio e ha sottoscritto con la società alabardata un contratto annuale con scadenza fissata al 30 giugno 2019.

Nato a Genova il 14 dicembre 1989, 186 cm di statura, Giovanni Formiconi è un terzino destro dal grande passo, in grado di coprire l'intera fascia e partecipare ad entrambe le fasi.

Dopo le esperienze giovanili nella Capitale tra Atletico Roma e Cisco, nel gennaio 2008 passa all'Udinese militando nella formazione Primavera per una stagione e mezzo. L'esordio nei Pro avviene nel campionato 2009/2010, collezionando 25 presenze (delle quali tre in Coppa Italia) con la casacca del Lumezzane nel Girone A di Serie C. La stagione 2010/2011 lo vede sempre in terza serie ma questa volta nel Girone B con la maglia del Benevento, mettendo assieme 27 presenze (una in Coppa Italia). L'annata 2011/2012 coincide con il passaggio al Grosseto dove rimane per quattro stagioni, due in Serie B ed altrettante in C, indossando anche la fascia di capitano e collezionando 69 presenze totali. Passa alla Cremonese nel campionato 2015/2016 e veste la casacca grigiorossa in 23 occasioni, prima di passare due stagioni fa al Bassano Virtus. L'annata 2016/2017 lo vede collezionare ben 36 presenze, delle quali tre in Coppa Italia Tim e una nei playoff. L'anno scorso ha militato nel Pordenone mettendo assieme 33 presenze in campionato (impreziosite da tre reti), una nei playoff e partecipando da titolare inamovibile all'intera cavalcata dei ramarri in Coppa Italia Tim, chiusa agli Ottavi di Finale ai rigori contro l'Inter.

Ventinove anni ancora da compiere, arriva a Trieste nel pieno della maturità atletica e con grande esperienza in categoria. Pronto ad iniziare con la maglia rossoalabardata un nuovo importante capitolo della sua carriera, si aggregherà oggi ai suoi nuovi compagni nel ritiro di Piancavallo.