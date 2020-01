Mercato Triestina: l'affare Lodi è questione di ore

L'arrivo di Francesco Lodi a Trieste sembra essere ormai il segreto di Pulcinella, anche se per l'ufficialità mancherebbe solamente la firma. Il forte centrocampista ha lasciato Catania, dove la relazione si è interrotta a dir poco bruscamente - e ha prodotto strascichi raccontati dai colleghi siciliani in questo articolo - e sarebbe atteso al Rocco domani mattina per la tanto attesa firma del contratto che dovrebbe quindi legarlo ai rossoalabardati. Massimo riserbo da parte della società in questo momento, anche se il giocatore in una story di Instagram avrebbe mostrato l'alabarda sovrastata da un "90 per cento", lasciando intendere la sua prossima destinazione.

Sul fronte delle partenze invece se ne va Marco Beccaro, che lascia Trieste per andare a vestire la maglia del Sud Tirol. Nel frattempo sembrerebbe esserci l'interessamento del Carpi per Ferretti e un possibile colpo di scena con l'uscita di Costantino e la volontà da parte di Codromaz di andare a vestire una maglia da titolare da altre parti. Al momento sono solamente voci. Già domani ci potrebbe essere spazio per ufficializzazioni o, al contrario, smentite societarie.