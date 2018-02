Nuoto Paralimpico, Triestina Nuoto: esordio con il botto: record italiano per Marchi

Stupendi i ragazzi della ADUS Triestina Nuoto, Settore Nuoto Paralimpico, in trasferta a Vincenza presso il Palazzetto del Nuoto di Viale Ferrarin per il 6° Trofeo Aqua+ organizzato da FISDIR e FINP, primo appuntamento della nuova stazione agonistica. La Triestina Nuoto era presente sia con atleti con disabilità intellettiva/relazionale che fisica.

Giorgia Marchi, categoria S14, in continua crescita, sigla il Record Italiano Assoluto FISDIR nei 200 rana con il tempo di 3.14, ben 8 secondi sotto il precedente Record Italiano. Prima anche nei 100 stile con il suo record personale di 1.15"5. Grandi prestazioni per Daniele Vocino, S14, secondo sia nei 50 delfino con il tempo di 47.7, una prima esperienza in questo stile, che nei 100 stile con il tempo di 1.33. Ottimo l’esordio con l’ADUS Triestina Nuoto per Riccardo Fuso, S14, che compie i 50 stile in 50.9 e i 50 dorso in 51. A seguire fantastica la prestazione di Margherita Sorini, S9, che con il tempo di 1"58"8 nei 100 rana, si qualifica per i Campionati Italiani che si svolgeranno nel prossimo mese di marzo a Brescia.

Vivi complimenti arrivano dall’allenatrice Nicoletta Giannetti per l’impegno e la dedizione che è un esempio e una forza!