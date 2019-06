Triestina-Pisa 1 a 3 | Le pagelle: il sogno della B si infrange sul muro del Pisa

La finalissima tra gli uomini di Pavanel e la squadra tirrenica finisce con un 3 a 1 per gli uomini di D'Angelo che nella doppia sfida hanno meritato la promozione nella serie cadetta. Festa sugli spalti per i pisani, arrivederci all'anno prossimo per i rossoalabardati