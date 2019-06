Finale playoff al Rocco, caccia al biglietto da domani 4 giugno

Dalle 10 di domani martedì 4 giugno parte la caccia al biglietto per la finale di ritorno dei playoff di serie C che sanciranno chi tra Triestina e Pisa militerà nella serie cadetta la prossima stagione. Dopo gli oltre 9000 spettatori che hanno colorato il Rocco nella sfida contro la Feralpi Salò, la società si aspetta che la casa dei ragazzi di Pavanel si trasformi nel più classico dodicesimo uomo.

Dove e come acquistare i biglietti

I tagliandi per il big match che vale una stagione potranno essere acquistati presso la sede dell'Unione Sportiva Triestina Calcio al terzo piano della tribuna Pasinati (con l'ingresso dalla rampa del piazzale della Risiera). In questo caso l'orario è il seguente: da martedì a sabato dalle 9 del mattino alle 13 e dalle 15 alle 19, mentre il giorno della partita dalle 9 fino alle 13.

Il secondo punto dove poter acquistare i biglietti è il Centro di Coordinamento Triestina Club di via dei Macelli (ancora da comunicare ufficialmente l'orario di apertura ma voci di corridoio sostengono che saranno operativi dalle 10 di domani martedì 4 giugno), mentre rimarrà aperto il gazebo di piazza della Borsa tutti i giorni da martedì a venerdì con orario continuato dalle 10 alle 18, sabato 8 giugno dalle 10 alle 19 e domenica dalle 9 alle 13.

Acquisto online, come fare

Sarà possibile usufruire della prevendita, che permette di risparmiare sul prezzo dei tagliandi rispetto all'acquisto al botteghino fuori dallo stadio, anche grazie all'acquisto online. In questo caso è il circuito DIY Ticket (link comunicato ad attivazione avvenuta) a permettere ai tifosi di comperare il biglietto. In alternativa è utilizzabile anche il call center di DIY Ticket, raggiungibile al numero 040-9896246 e attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19, che permette di prenotare i biglietti e pagarli in tutti i bar, tabacchi, edicole SisalPay. In questo caso la prevendita scade alle 16 di domenica 9 giugno, contro invece le 13 degli altri punti vendita.

Alla scadenza di questo termine rimarrà un’unica soluzione per dotarsi del biglietto, vale a dire l’acquisto ai botteghini del “Rocco” il giorno della gara. La società comunica che "i prezzi sono gli stessi della semifinale contro la FeralpiSalò. Per assistere quindi al match del 9 giugno a una tariffa più vantaggiosa, evitare lunghe attese ed essere certi di assistere a questo importantissimo appuntamento, sin da ora consigliamo caldamente di approfittare del periodo di prevendita per dotarsi del tagliando del match del prossimo 9 giugno".

I prezzi

Tutti i tagliandi saranno venduti comprensivi di diritti di prevendita (1,50 Euro), quota imposta dalla Lega Pro. In prevendita il biglietto per la curva Furlan costerà 14 euro (16 al botteghino), mentre in gradinata si potrà accedere pagando in prevendita 19,50 euro (due euro in più il giorno della partita al botteghino); per quanto riguarda invece la tribuna Pasinati il prezzo sarà di 24 euro (26 acquistandolo fuori dallo stadio il 9 giugno).

I biglietti ridotti sono riservati a donne, over 65, minori dai 10 ai 17 anni, portatori di handicap con invalidità certificata inferiore al 75 per cento. I biglietti cortesia sono destinati invece ai minori al di sotto dei 10 anni, portatori di handicap con invalidità certificata superiore al 75 per cento più l'accompagnatore. I biglietti VIP saranno in vendita esclusivamente presso la sede della Triestina, ad un prezzo di 90 euro. In questo caso la capienza massima è pari a 70 spettatori. I posti totali riservati ai tifosi rossoalabardati allo stadio Rocco saranno 13.166.

Da Pisa

La biglietteria per il settore ospiti sarà attivata non appena le Questure di Trieste e Pisa comunicheranno le determinazioni circa il numero di biglietti da destinare alla tifoseria toscana. Nel frattempo per la trasferta di mercoledì 5 giugno la società tirrenica ha messo a disposizione 500 posti nel settore ospiti.