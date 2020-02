Coronavirus, si ferma anche la Triestina: sospese le gare con Reggiana e Padova

"L’U.S. Triestina Calcio 1918 informa i propri sostenitori che nell’attesa di ricevere comunicazioni ufficiali da parte della Federazione e delle autorità competenti, sono state momentaneamente sospese le prevendite sia per la partita di mercoledì 26 febbraio Triestina-Reggio Audace, sia per Padova-Triestina in programma domenica 1 marzo".

La sospensione delle due partite è stata confermata anche da un comunicato ufficiale della Lega Pro che indica come i match relativi all'ottava, alla nona e alla decima giornata di ritorno del Campionato Serie C, "saranno recuperate rispettivamente nelle giornate di mercoledì 11 marzo 2020, mercoledì 18 marzo 2020 e martedì 14 aprile 2020".

Si precisa che la programmazione delle singole gare in merito al giorno e all’orario di svolgimento, sarà resa nota con successivo comunicato ufficiale.