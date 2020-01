La Sambenedettese espugna meritatamente il Rocco

La Sambenedettese espugna il Rocco in 9 contro 11. L’Unione non può nulla contro una formazione ospite messa bene in campo e capace di ribattere colpo su colpo. Fischi finali da parte dei tifosi.

La partita inizia subito in salita. Doccia fredda per l’Unione che infatti dopo soli tre minuti va sotto. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per gli ospiti è Cernigoi a trafiggere di testa Offredi da due passi. La Triestina però trova una buona reazione quasi subito. Granoche scatta sul filo di fuorigioco e Micelli lo stende: rosso diretto e Sambenedettese in 10. Poco dopo è lo stesso Diablo a incornare bene su una punizione da sinistra del neo rossoalabardato Lodi. Il pallone però si spegne di poco a lato. Al 18’ una bella azione sull’asse Giorico-Gomez porta Procaccio in area che viene messo giù. Sul dischetto si presenta lo specialista Granoche che però si fa ribattere il tiro.

Gli uomini di Gautieri, galvanizzati dalla superiorità numerica, danno vita ad un forcing che tenta di mettere alle corde la Samb che tuttavia riparte sempre bene. Al 34’ Maracchi viene ammonito dal direttore di gara Paterna di Teramo. Il primo tempo si chiude con gli ospiti in vantaggio e con i fischi del Rocco.

La ripresa

La seconda frazione di gioco inizia con la sostituzione di Gomez per Costantino. La pressione della Triestina si esaurisce ben presto, visto che al 17’ è di nuovo la Sambenedettese a trovare il goal che porta il risultato sul 2 a 0 per gli ospiti. Poco prima del 70’ però la squadra marchigiana resta in nove uomini per l’espulsione dell’ottimo Cernigoi. Al 73’ è Lodi a tentare di sorprendere il numero uno dei rossoblu con una rasoiata che si infrange sul palo. Il forcing finale della Triestina però non serve a nulla se non a trovare il goal di Costantino che fissa il punteggio finale sull’1 a 2 per gli ospiti che, meritatamente, portano a casa tre punti.