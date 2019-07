Mercato Triestina, Scrugli dal Trapani e Ermacora dall'Udinese

La stagione della Triestina è partita e dopo il raduno a Trieste, la squadra agli ordini di mister Massimo Pavanel è partita per il ritiro di Piancavallo. Molti i volti noti dei giocatori che l'anno scorso sono arrivati ad un passo dal sogno di riportare l'Unione in serie B dopo moltissimi anni. Le conferme sono arrivate per quasi tutti, mentre nella lista comunicata dalla società non ci sono Pizzul, Petrella e Libutti.

Negli scorsi giorni sono arrivati i primi "colpi" di mercato. Oltre ai rinnovi di Codromaz e Steffè, a disposizione di Pavanel è arrivato anche Alberto Salata, giovane centrocampista offensivo che l'anno scorso ha giocato con il Campodarsego e la Torres in serie D. Altri due acquisti invece sono arrivati alla corte rossoalabardata proprio ieri.

Gli altri due acquisti

La Triestina ha chiuso l'accordo con Andrea Scrugli, forte laterale difensivo con oltre 150 presenze in serie C che proviene dal Trapani neopromosso nella serie cadetta. Gli addetti ai lavori lo indicano come un difensore che può giocare sia a destra che a sinistra. Naturale quindi che con la partenza di Libutti, la società fosse a caccia di un terzino da poter utilizzare nei primi undici oppure come sostituto di Formiconi o Frascatore. Naturalmente a deciderlo sarà Pavanel. Il 27enne calabrese ha firmato un contratto annuale.

Infine, nella rosa si è aggiunto anche il friulano Federico Ermacora, 19enne ex capitano della Primavera dell'Udinese, già nel giro della nazionale giovanile. Il giocatore arriva a Trieste con la formula del prestito secco, con scadenza fissata al 30 giugno 2020.