Triestina, calcio d'inizio contro il Gubbio e derby con il Padova il 20 ottobre

L'Unione Sportiva Triestina inizierà il campionato di serie C 2019-2020 in casa contro il Gubbio il 25 agosto prossimo. La prima partita della stagione, che sulla carta vede l'undici agli ordini di Massimo Pavanel come una delle squadre in lizza per la promozione nella serie cadetta, segna la tanto desiderata riproposizione del rettangolo verde dopo la delusione patita dai greghi nella finale persa contro il Pisa lo scorso giugno.

Granoche e compagni sono al lavoro nel ritiro di Pianacavallo dove hanno già disputato due amichevoli. La prima ha visto l'Unione soccombere contro la quotata Lazio, che da anni arriva tra le prime dieci formazioni di serie A, per 5 a 2. Nella gara contro i biancocelesti i rossoalabardati hanno fatto vedere buone cose, anche se la condizione fisica è ancora in fase di rodaggio e la stanchezza per il lavoro svolto si è fatta sentire.

Amichevoli e Coppa Italia

Nel secondo match contro il Maniago invece (compagine militante nei dilettanti) gli uomini di Pavanel hanno confermato la differenza di categoria, chiudendo la partita sul risultato di 5 a 0. Da segnalare la doppietta del "Diablo" Granoche e poco altro. Risulta normale a questo punto della stagione intravedere imprecisioni, gambe imballate ed alcuni spunti personali. E' il famoso calcio d'estate, che conta veramente poco, se non per alcune buone indicazioni che i giocatori stessi forniscono all'allenatore.

Per quanto riguarda gli impegni ufficiali prima di iniziare il campionato, la Triestina scenderà in campo già domenica 4 agosto alle 20 per l'impegno di Coppa Italia contro i campani della Cavese. Un test che sulla carta non dovrebbe rappresentare uno scoglio per i rossoalabardati. Nel caso di vittoria e di passaggio del turno, l'Unione affronterà il Perugia in trasferta domenica 11 agosto.

Il campionato

Prima in casa quindi contro il Gubbio e seconda in trasferta a San Benedetto del Tronto. Prima partita di cartello alla terza giornata, in casa contro il Piacenza, candidata alla promozione diretta. La quarta giornata in programma il 15 settembre vedrà la Triestina di scena sul difficile campo del Cesena. Derby contro Padova e Vicenza invece in programma rispettivamente il 20 ottobre e il 10 novembre.

Entrambe le sfide si giocheranno al Rocco. Infine a dicembre le due gare difficili contro le emiliane: il primo del mese ostica trasferta in quel di Carpi (altra candidata sulla carta) e una settimana dopo la gara interna contro il Modena, ripescato dopo il campionato di serie D disputato l'anno scorso. Infine, il girone d'andata si concluderà il 15 dicembre con la trasferta a Rimini.