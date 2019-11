Triestina-Vicenza 0 a 3 | Le pagelle: Squadra "sotto processo", al Rocco è pioggia di fischi

Dopo la brutta sconfitta di lunedì scorso contro la Feralpi Salò, la Triestina torna a giocare davanti al proprio pubblico in un derby contro la forte formazione allenata da Di Carlo. Il match dello stadio Rocco si conclude con una debacle che getta l'ombra di un crisi di risultati e di gioco. Offredi il meno peggio. Malissimo Scrugli, male Gatto e Giorico.

Offredi 6

Il numero uno rossoalabardato reduce da una opaca prestazione in riva al Garda nel primo tempo è attento in occasione delle due rovesciate di Marotta e Cappelletti e quando deve uscire dai pali. Nel secondo tempo prende tre goal ma in nessuna occasione sembra avere delle responsabilità.

