Triestina-Vicenza 1 a 1 | Le pagelle: Procaccio giovane di belle speranze, Unione sfortunata

In una serata gelida i rossoalabardati di Pavanel tengono in mano le redini del gioco per oltre 70 minuti e poi accusano un calo fisico che lascia spazio al Vicenza. Steffè tra i migliori, Lamburghi come sempre sontuoso