Arriva il Vicenza, Valmaura "blindata": tutte le informazioni sulla viabilità

In seguito alla riunione del G.O.S. (Gruppo Operativo Sicurezza) avvenuta in data odierna presso la sala stampa della Questura di Trieste e in vista dell’incontro di campionato tra Triestina e Vicenza di domenica 10 novembre alle 15.00 allo stadio Rocco, sono state disposte alcune misure inerenti la viabilità e riguardanti tifoserie e addetti ai lavori. Lo comunica la società rossoalabardata in una nota che riportiamo.

"A partire dalle ore 12.00 di domenica 10 novembre, saranno chiuse al traffico veicolare via Valmaura (dall’uscita della Sopraelevata fino all’angolo con via del Carpineto) e via Palatucci, con accesso consentito unicamente ai residenti previa esibizione di certificato di residenza. Per accedere allo stadio Rocco infatti, i tifosi alabardati avranno a disposizione esclusivamente via Flavia e via Miani, potendo parcheggiare le proprie autovetture nei parcheggi situati lungo via Flavia e accanto alla Risiera di San Sabba. Non sarà utilizzabile l’uscita della sopraelevata ‘Valmaura/stadio’, riservata al passaggio della tifoseria ospite e presidiata dalle forze dell’ordine".

Cancelli aperti dalle 13

A differenza delle precedenti partite di campionato, i cancelli dello stadio apriranno alle 13 e le biglietterie saranno operative dalle 12.00 (la biglietteria ospiti non sarà aperta il giorno della partita, i tifosi del Vicenza potranno acquistare i tagliandi di curva Trevisan entro e non oltre le 19.00 di sabato 9 novembre). Ciò nonostante, al fine di evitare lungaggini nelle procedure d’accesso allo stadio con conseguenti code, è caldamente consigliato ai nostri tifosi l’acquisto in prevendita del biglietto per la partita. Di seguito, ricordiamo le molteplici possibilità per acquistare il biglietto in prevendita.

Come acquistare il biglietto

Recandosi in sede societaria, 3° piano tribuna Pasinati, fino a venerdì 8 novembre con orario 9.00-13.00 e 15.00-19.00, sabato 9 novembre con orario 9.00-14.00

Online attraverso il circuito di vendita DIY Ticket al link https://www.diyticket.it/ events/Sport/3292/triestina- vicenza. Oltre al sito per le prevendite online, è disponibile il call center al numero 040-9896246 (attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19) che permette di prenotare i biglietti e pagarli in tutti i bar, tabacchi, edicole SisalPay abilitati.

Al Centro Coordinamento Triestina Club (ingresso via dei Macelli), giovedi e venerdi 9.00-12.00 e 16.00-19.00, sabato 9.00-12.00, domenica 9.00-11.00

Informazioni per i tifosi del Vicenza

U.S. Triestina Calcio invita i sostenitori ospiti a recarsi a Trieste il giorno della partita il più possibile con pullman organizzati, per i quali verrà riservata un’apposita area presidiata all’interno della quale potranno essere parcheggiati e stazionare durante la partita in tutta sicurezza. Prima dell’arrivo nei pressi dello stadio Rocco, le forze dell’ordine effettueranno un prefiltraggio preventivo ai pullman organizzati così come ai mezzi privati (siano essi furgoncini o autovetture).

Tutti i veicoli dovranno obbligatoriamente imboccare l’uscita “Wartsila/Grandi Motori”, sito presso il quale verrà effettuato il prefiltraggio preventivo da parte della Polizia di Stato, al fine di garantire la sicurezza ed ottimizzando i tempi e permettendo così alla tifoseria ospite di entrare per tempo nel settore dello stadio loro riservato. In tal senso, si invitano i sostenitori del Vicenza a raggiungere Trieste con il dovuto anticipo rispetto al calcio d’inizio.

I sostenitori ospiti che raggiungeranno Trieste con mezzi privati, saranno portati allo stadio con navette messe a disposizione dalla Trieste Trasporti, lasciando le proprie vetture nell’area della Wartsila/Grandi Motori che sarà presidiata dalle Forze dell’Ordine durante la partita, e ritirando poi la propria vettura al termine dell’incontro.

Come raggiungere il Rocco

L’autostrada termina alla barriera di Monfalcone – Lisert, pagato il pedaggio la strada diventa GVT (Grande Viabilità Triestina) proseguendo in tutto e per tutto uguale all’autostrada, solo senza pedaggio. Passata quindi la barriera di Monfalcone, prima di arrivare al Rocco, l’uscita che i tifosi dovranno prendere è “Wartsila/Grandi Motori” (circa 35 km dopo la barriera di Monfalcone, a 5 minuti di auto dallo stadio).

Una volta presa l’uscita, la Polizia di Stato effettuerà il prefiltraggio preventivo. I pullman e i bus navetta messi a disposizione dalla Trieste Trasporti, saranno poi scortati fino allo stadio, modalità che avverrà anche per il percorso inverso una volta terminata la partita.

Le informazioni per gli accreditati

U.S. Triestina Calcio comunica a TUTTI i media accreditati, siano essi al seguito della Triestina così come del Vicenza, che l’uscita della Sopraelevata ‘Valmaura/Stadio’ sarà esclusivamente riservata al passaggio della tifoseria ospite e presidiata dalle Forze dell’Ordine. Per arrivare al Rocco quindi, provenendo dalla GVT, sarà disponibile l’uscita precedente, vale a dire Via Caboto, distante meno di un km dall’impianto. Percorsa via Caboto girando a sinistra si prende via Flavia , dopodiché si gira ancora a sinistra – appena prima del PalaTrieste – imboccando via Miani, al termine della quale si arriva in piazzale Atleti Azzurri d’Italia (parcheggio Risiera di San Sabba di fronte al piazzale).