Triestina, il video messaggio dall'Australia del Presidente Biasin

Il Presidente dell'Unione Sportiva Triestina 1918 ha voluto mandare un video messaggio dall'Australia per complimentarsi con la squadra per la bella vittoria di sabato contro la Virtus Verona e per ringraziare i tifosi e tutta la città per l'impegno. "Sarò a Trieste a maggio. Gavemo l'obiettivo de tornar in serie B e spero che faremo una bella festa" ha affermato Biasin in dialetto triestino.