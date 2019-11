Spogliatoi splendenti a fine partita, a Trieste il bel gesto della Virtus Verona

"La società ed i tifosi della Virtusvecomp Verona ringraziano per l'accoglienza e la disponibilità la Triestina, augurando alla stessa le migliori fortune calcistiche". Ieri sera al Rocco era in programma la sfida valida per la Coppa Italia tra i veronesi e gli alabardati finita con la vittoria dei padroni di casa per 1 a 0 e, a differenza di quanto visto in campo (partita scialba, ritmi lenti e poca voglia da parte di entrambe le compagini), i giocatori della terza squadra del capoluogo scaligero hanno onorato la loro presenza a Trieste con un bel messaggio di civiltà.

Lo spogliatoio dove si sono cambiati gli uomini del mitico Gigi Fresco, factotum della società, nonché allenatore, motivatore ed ispiratore per moltissimi atleti passati a Verona durante il suo "regno", a fine partita è stato pulito da cima a fondo e a terra, come sottolineato dall'ufficio stampa della Triestina, non c'era neanche "una carta di caramella".

"Vi siete fatti onore in campo - ha scritto la società rossoalabardata in un post su Facebook - e con questo gesto di civiltà vi siete fatti decisamente onore anche fuori. Complimenti sinceri, Virtus Verona, e un grande in bocca al lupo anche a voi per il prosieguo della stagione!". In un mondo dove sembrano contare valori che valgono poco, gli uomini di Gigi Fresco hanno dimostrato che l'educazione esiste anche nel calcio ed è ancora capace di strappare un sorriso.