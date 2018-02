Trofeo Gorizia: più di 200 partecipanti per la seconda gara a Campolongo

Sabato 17 Febbraio località Campolongo /Tapogliano gara campestre 7K valida per il 28° Trofeo Provincia di Gorizia. Più di 200 partecipanti al via , giornata soleggiata e terreno in buone condizioni.

Primo posto assoluto per il giovanissimo Nihorimbere Celestin categoria SM con il tempo di 0.23.19 , prima donna assoluta Bagatin Erika categoria SF40 con il tempo 0.27.22

Nelle varie categorie molti podi per la società GS San Giacomo Trieste, che ha vinto tra l’altro anche la classifica di società (47 atleti al via) per la seconda volta di seguito davanti alla Fincantieri Monfalcone (33).

I podi del GS San Giacomo ,Elisa Turolo(quarta assoluta) Sara Sanson, Dora Bandel e nella categoria maschile Lukan Roman (settimo assoluto)e Walter Gulli .Prossima gara sempre valida per il Trofeo Gorizia, il 18 marzo a Doberdòdel Lago.