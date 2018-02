Trofeo Gorizia: grande inizio per il Gs San Giacomo che conquista il primo posto assoluto

Sabato 10 febbraio si è svolta laa Dobbia di Staranzano, 7 km di corsa campestre organizzata alla società G.M. Teenagers Staranzano.Anche quest’anno il, con al secondo gradino del podio la Fincantieri di Monfalcone e terza la Jalmicco corse.

Una gara con una temperatura da brividi nonostante la giornata sia stata baciata dal sole, che ha visto la partecipazione di più di 200 concorrenti.

La gara è stata vinta da Visca Massimiliano e per la categoria femminile dalla Ellero Sabrina mentre i San Giacomini hanno posizionato nelle prime 15 posizioni ben 4 atleti.

Incetta di podi per le categorie : SF 35 la super campionessa oramai veterana di vittorie Elisa Turolo, altre vittorie nella categoria SF50 la neo San Giacomina Sanson Sara, SM 50 l’inossidabile ultramaratoneta Massarenti Paolo e per finire in bellezza Poli Ruggero nella categoria SM75.

Tutti gli altri podi da ricordare i secondi e terzi posti degli atleti: Kocjancic Lara, Sain Tiziana, Sciotto Alessandro, Marino Andrea , Lukan Roman, Gulli Walter e Pagavino Brunello.

Sabato 17 Febbraio ,prossima gara in programma a Campolongo al Torre, distanza km 7 (campestre), sempre valida per il trofeo Gorizia.