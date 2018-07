Memorial Cudicio: al via il 1° "Giro dei Grembani" organizzato dal Gs San Giacomo

Il giorno venerdì 6 luglio alle ore 19.00 , il Gruppo Sportivo San Giacomo organizzerà presso il Circolo Sportivo “Gaja” località Padriciano , il 1° “Giro dei grembani” e 10° Memorial Gianni Cudicio , valida per il circuito del 18° Trofeo Trieste.(classifica di società)

La corsa campestre di km 6,2 dei podisti si snoderà lungo un tracciato quasi del tutto sterrato con varie salite e discese e avrà come partenza e arrivo il campo sportivo del “Gaja”.

Le iscrizioni si terranno fino a 20 minuti prima della partenza per chi non fosse già iscritto al Trofeo Trieste.

Subito dopo la gara ci saranno le premiazioni dei vincitori di categoria e delle società presenti.

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo salvo cause di forza maggiore, che possano mettere a repentaglio l’incolumità degli atleti.