Vela: al via l'avventura del Fanatic Sailing Team alla Muggia-Portorose

Il Fanatic Sailing Team già da oggi, sabato 16 giugno, inizia la sua avventura partecipando alla Muggia-Portorose-Muggia.

Fanatic è un'imbarcazione di 54 piedi, costruita in Danimarca con tecnologie all'avanguardia. Nel tempo l'imbarcazione è stata modificata strutturalmente per avere maggiore rigidità dello scafo, sono stati sostituiti

il timone e la chiglia con altri di concezione più moderna.

Inoltre, al nuova chiglia retrattile varia il pescaggio della barca aumentandone il momento raddrizzante migliorando le prestazioni dello scafo.

La storia

4 volte campione della Barcolana

15 volte con piazzamenti nei primi 20 nella Barcolana

Tante vittorie e piazzamenti di rilievo in numerose regate come:

Trofeo Bernetti, Trofeo Insiel, Fuxia Race Pesaro, Veleziana, 500 Miglia solo per citarne alcune.

Il progetto

Il Progetto Fanatic nasce dalla sinergia che si è creata tra la STSM e gli armatori della barca. Una collaborazione che punta allo sviluppo del vivaio della STSM, in modo da non disperdere atleti di valore ma farli crescere rimanendo sempre all'interno della società.

Il progetto è sicuramente ambizioso e molto impegnativo, sia per la società che per l'equipaggio, 16 atleti che regateranno sotto i colori della STSM.

Forse è inutile sottolineare che "la barca" è una scuola di vita, il rispetto per i compagni è la base per la riuscita di un team che a bordo come a terra deve essere coeso.



Programma delle regate per il 2018

Muggia - Portorose - Muggia

Trieste - San Giovanni in Pelago - Trieste

Trofeo Insiel

Trofeo dei 2 Castelli

Trofeo Golfo di Trieste

Trofeo Bernetti

Portopiccolo Maxi Race

Barcolana

Trofeo Marevino

Velenziana