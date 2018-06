Rugby: il Venjulia Summer Village fa meta al Molo IV

Per celebrare ancora la storica e contesa promozione del Venjulia Rugby Trieste l'associazione Culturale Triesteventi, ospitata nella manifestazione di crossfit "East Coast Challenge", ha fissato per il prossimo sabato 30 Giugno 2018 una tappa del Venjulia Summer Village al Molo IV dalle 10 alle 22.

All'interno della manifestazione tutti potranno provare in un ambiente dinamico, in una location d'effetto le emozioni che prova un rugbista quando disputa un match contenendo questa strana palla ovale con il proprio avversario. Percorsi ad ostacoli, giochi per i più piccoli ed allenamenti con atleti professionisti per i più grandi faranno da cornice a questa tappa del Venjulia Summer Village.

Il Venjulia Rugby Trieste Asd nasce nel 2010 dall’unione di due squadre rugbistiche triestine: il Rugby Trieste 2004 ed il RFC Venjulia.

Ciò è avvenuto in comunità di intenti per le ambizioni di tutti di migliorare la propria posizione e dare continuità al rugby triestino. Ad oggi potremmo dire che questa è stata una scelta azzeccata avendo il Venjulia i numeri per valorizzare ogni categoria!

Microrugby, il minirugby, under 14, under 16, under 18, la neonata categoria femminile, e squadra dell’Old Rugby Club Tandoi.

La prima squadra a coronazione del progetto si vedrà come detto in precedenza protagonista del campionato nazionale di Serie B, pronta a combattere duramente per rendere cara la vita al Campo Ervatti, rimasto inviolato lo scorso anno!