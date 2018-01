Pallanuoto, under 17 femminile: al Trofeo delle Regioni netta vittoria all'esordio per le orchette

Inizia con una netta vittoria l’avventura del Friuli Venezia Giulia al Trofeo delle Regioni Under 17 femminile di Ostia. Nella prima partita del girone A la Rappresentativa Fvg – composta interamente da atlete della Pallanuoto Trieste – ha superato per 3-10 il Piemonte.

La squadra allenata da Ilaria Colautti e Andrea Piccoli ha sempre mantenuto il pieno controllo della situazione. Klatowski sblocca dopo 2’ (0-1), il Piemonte trova il pareggio, poi però le orchette volano con un altro gol di Klatowski e le reti di Jankovic e Lucrezia Cergol. Sull’1-4 alla fine del primo periodo il match è praticamente già segnato, il Fvg allunga senza problemi nel punteggio e gli allenatori concedono ampio minutaggio a tutte le ragazze.

Oggi, mercoledì 3 gennaio, secondo impegno della manifestazione: alle 11.00 sfida alla Liguria in un match che si preannuncia già determinate nella corsa al primo posto nel girone.

Piemonte – Friuli Venezia Giulia 3-10 (1-4; 1-2; 0-3; 1-1)

Piemonte: Vitale, Risottino, D. Barucco, Minoi, Mattis, G. Barucco 1, S. De Venuto, Mazzon, Tiano 1, Doda 1, Barbero, Sanna, Marletti. All. G. De Venuto

Friuli Venezia Giulia: Gregorutti, N. Renier, Mancini 1, Gant 3, F. Lonza, L. Cergol 2, Klatowski 2, Marussi, Stojanovic, E. Lonza, Jankovic 2, Russignan, R. Apollonio. All. I. Colautti e Piccoli