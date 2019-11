Vladi Tesovic si è spento, il Costalunga dice addio al suo leone

Vladimiro Tesovic non ce l'ha fatta. Il "leone" del Costalunga si è spento questa notte a Trieste a 64 anni dopo una malattia che nell'ultimo periodo aveva dato segni di peggioramento. Tesovic è stato per oltre 25 anni uno dei massimi rappresentanti della gloriosa società triestina, recitando il ruolo di direttore sportivo, presidente e allenatore della prima squadra per moltissime stagioni calcistiche. Ricordato da molti suoi giocatori come un vero e proprio "mastino", Vladi manifestava anche in campo un carattere forgiato, evidentemente, nell'ambiente del porto dove aveva lavorato come facchino per molti anni.

Giocatore, allenatore: "Una persona unica"

Tesovic aveva disputato una discreta carriera anche come giocatore dilettante. L'inizio con il Cgs di villa Ara, poi al Monfalcone e infine i tanti campionati con la maglia dello storico Portuale, compagine diretta emanazione calcistica dell'Autorità del porto. Da qui gli albori come allenatore all'Aurisina e quindi l'approdo al Costalunga. "Ciao Vladi, grande avversario delle mie prime battaglie" ha scritto Lorenzo Zugna su un post di Facebook. Christian Fantina l'ha definito "una persona unica e con un grandissimo cuore. Era sempre pronto ad aiutare". Anche Ruggero Calò, allenatore triestino e padre del Giacomo giocatore della Juve Stabia, ha affidato a Facebook un messaggio di cordoglio. "Ciao Vladi".