Argento per Batki, Zanin: «Atleti migliori portabandiera Fvg»

Si continua a parlare di Friuli Venezia Giulia, a Edimburgo, in Scozia. Questa volta è la

naturalizzata italiana Noemi Batki, da 13 anni residente a Trieste, a vincere l'argento dei campionati europei di tuffi dalla piattaforma da 10 metri.

«Sto pensando a come poter dire pubblicamente grazie a questi splendidi atleti, che stanno dando il meglio di se stessi e sono i migliori portabandiera del Fvg oltre i confini nazionali - ha commentato il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, appena appresa la notizia -. Non nascondo che mi piacerebbe organizzare per loro un momento in cui il Consiglio regionale potrà incontrarli ed esprimere loro tutto l'orgoglio che ci fanno provare quando scendono in gara con i nostri colori».