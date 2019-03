Gli incontri per parlare di Europa a Trieste ogni mercoledì da marzo a maggio

Gli incontri sono aperti a tutti, senza bisogno di prenotazione e fino ad esaurimento posti, si svolgeranno di mercoledì, alle ore 16.30, Aula Magna della Scuola per Interpreti e Traduttori via Filzi 14, Trieste. Gli audio delle lezioni ed eventuali materiali forniti dai relatori saranno resi disponibili per l'ascolto e il download gratuito. Evento organizzato da Università di Trieste Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con Dialoghi europei, Insieme per l’Europa Sistema bibliotecario giuliano SBG