Trieste F.A.T.E. Fight Night

Sabato 10 Novembre 2018, dalle ore 18:00 all 22:00, la A.S.D. Diamond Boxing Academy di Trieste, organizzerà presso il Palazzetto Azzurri d’Italia, sito a Trieste in via Calvola 2, l’evento SPORTIVO-BENEFICO “F.A.T.E.” - Fighting for Equal Access to Sport and Exercise, approvato e sovvenzionato dall’Unione Europea. Questo sarà l’ultimo dei dei 4 eventi previsti per il 2018, in quanto i primi 3 eventi F.A.T.E. sono già stati svolti presso le altre nazioni aderenti al progetto Comunitario, ovvero Slovenia, Slovacchia e Serbia. L’obbiettivo del progetto F.A.T.E. è il raggiungimento dell’inclusione sociale delle persone con particolari esigenze ovvero con disabilità psico-fisiche, attraverso lo sport. In questo particolar caso, organizzando stage ed eventi sportivi di Kickboxing e devolvendo l’intero incasso delle manifestazioni alle Onlus che si occupano di tutelare i disabili, in modo che a sua volta possano usare tali fondi per sovvenzionare ulteriori progetti in ambito sportivo e ricreativo. Prima dell’evento evento sarà organizzato uno stage presso la sede operativa della nostra associazione, sita a Trieste in via di Montebello 13, al fine di far avvicinare le persone con disabilità psico-fisiche a discipline sportive come come la Kickboxing o il Pugilato, ovviamente svolte in totale sicurezza insieme ai nostri istruttori. (una sorta di una lezione-gioco). Il fine ultimo sarà il divertimento e la soddisfazione dei partecipanti nel potersi cimentare in uno sport mai provato prima. All’evento parteciperanno atleti dilettanti e professionisti di Kickboxing (K1), che si cimenteranno in incontri internazionali di alto livello; presenti molti atleti triestini, tra cui diversi alfieri della A.S.D. BOXING ACADEMY DIAMOND (Ente organizzatore dell’evento) tra i quali spiccano i nomi di Alessandro Fiamengo, Gasper Kustrin, Andrea Petru, Eric Zanella e Ousham Mohamed. L’intero incasso della serata sarà devoluto in beneficenza ad Onlus Triestine operanti nel settore assistenziale di persone con disabilità. Fine del testo da inserire; alleghiamo volantino dell’evento di Trieste e del progetto F.A.T.E. Resto in attesa di un Vs. gentile riscontro. Dott. Lorenzo de Sisgoreo Responsabile Tecnico Tel. 3290144700 A.s.d Boxing Academy Diamond Via di Montebello 13, Trieste Tel. 040/9776078 Fax 040/46069172 Email: info@diamndboxing.it Http://www.diamondboxing.it