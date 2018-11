A Trieste, la subacquea per le persone con disabilità diventa realtà

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Tappa a Trieste, sabato 24 e domenica 25 novembre per Il Mare, un Sorriso per tutti promosso da HSA Italia – Handicapped Scuba Association International nel contesto del progetto OSO Ogni Sport Oltre, con l’obiettivo di avvicinare le persone diversamente abili allo sport, sostenendo le associazioni sul territorio. Grazie alla collaborazione di TriesteAbile e del Sistiana Diving, e con il Patrocinio della Consulta Regionale delle associazioni di Persone Disabili e delle loro Famiglie, HSA Italia arriva a Trieste e organizza per sabato 24 novembre presso la Piscina Bruno Bianchi, l'evento gratuito ZERO Barriere, una giornata di immersioni, snorkeling e nuoto per le persone con disabilità. Sabato 24 e domenica 25 novembre si terrà inoltre presso il Sistiana Diving il corso di formazione per istruttori, aiuto istruttori e guide subacquee HSA che desiderano apprendere le tecniche per insegnare la subacquea a persone disabili. “L’Associazione HSA Italia promuove e diffonde la subacquea sul territorio italiano dalla metà degli anni '80 – commenta Andrea Sauro, istruttore HSA del Sistiana Diving, responsabile dell’evento –. Con il contributo di HSA e di OSO Ogni Sport Oltre, siamo felici di poter fornire un programma completo di attività: dalle prove di immersione, fino alla formazione di nuovi professionisti brevettati HSA Italia che, dopo un addestramento specifico teorico e pratico, possono insegnare ed accompagnare in acqua persone disabili in modo appassionato e sicuro”. I corsi di introduzione alla subacquea per persone disabili e le attività formative per i professionisti fanno parte delle iniziative SUBACQUA ZERO Barriere, che HSA Italia organizza da diversi anni sul territorio italiano e rientrano dal 2018 nelle azioni del progetto Il Mare, un Sorriso per tutti di HSA Italia, sostenuto dal bando 2018 OSO Ogni Sport Oltre promosso da Fondazione Vodafone. www.hsaitalia.it

Gallery