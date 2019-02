Continua la raccolta fondi per Zeno, il nuovo spazio pubblico a Trieste

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La fuga dei cervelli è un problema che interessa tutta Italia. Tanti ragazzi, tuttavia, scelgono di restare, creando opportunità e realizzando idee innovative per dare nuovo impulso alle proprie città. Tra le iniziative più interessanti, Zeno, uno spazio pubblico aperto a tutti nella città di Trieste, nato per volontà di un gruppo di ragazzi che vogliono vivere la loro città a 360°.

L'iniziativa

Il progetto, attualmente protagonista di una campagna di raccolta fondi sulla storica piattaforma di crowdfunding Produzioni dal Basso, si propone di offrire ai giovani ragioni in più per decidere di tornare o restare a Trieste, promuovendo occasioni di incontro e scambio culturale, di solidarietà e di immaginazione di una città diversa. Zeno non è solo uno spazio pubblico: è una piattaforma per l’incontro di idee, problemi e soluzioni, forme di solidarietà e aggregazione, dibattiti e iniziative culturali, interventi diretti sulla città. Un luogo dove studiare, ascoltare musica, bere una birra a prezzi accessibili, imparare una nuova lingua, orientarsi nel mondo del lavoro, scambiare libri usati, ottenere o dare ripetizioni a prezzi popolari, discutere, organizzare corsi di formazione, trovarsi con gli amici, rilassarsi, innamorarsi, produrre nuove idee.

Il sogno dei giovani triestini

Vedere il progetto Zeno concretizzarsi è il sogno dei ragazzi triestini che partecipano all'iniziativa: da qui, l'idea di avviare la campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso, grazie alla quale sarà possibile innanzitutto con i lavori di ristrutturazione dello spazio. Per maggiori informazioni sulla campagna e sulle ricompense previste: https://www.produzionidalbasso.com/project/zeno-il-nuovo-spazio-pubblico-di-trieste-1/