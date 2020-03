Coronavirus, la musica non si ferma: una canzone per dire "resta a casa"

Anche se chiudono i negozi, i bar, le scuole, la musica non può essere fermata. "Noi restiamo a casa… ma continuiamo a suonare" è, infatti, il motto della band triestina "Rockoverband" che ha voluto dedicare una canzone a tutti i gli italiani. "E' un invito a rispettare le regole per non rendere vani gli sforzi di tutti - ha dichiarato la band -. Ma è anche un messaggio di speranza, perché quando tutto questo finirà potremo finalmente tornare ad abbracciarci"."Speriamo - aggiunge - che questo pezzo possa farvi un po’ di compagnia in queste giornate passate fra quattro mura. E a chi lavora per far andare avanti i servizi essenziali e non può fermarsi, va il nostro più sincero grazie". Rockoverband: Alice Gherzil - voce Richard Flego - chitarra solista Fabrizio Antonelli - chitarra ritmica Alex Flego - Basso Fiodor Cicogna - Batteria