L'acqua del Timavo riaffiora a Trebiciano, le immagini del raro fenomeno carsico (VIDEO)

E' proprio vero che la Natura è capace di regalarci bellezza in qualsiasi momento. Oggi, in Carso, è stato possibile osservare un fenomeno raro che si manifesta durante le piene: le "cloce", soffi d'aria verso la superficie dalle profondità della terra. Un momento di incanto e meraviglia condiviso da Doro Balkan sul gruppo Facebook Misteri & Meraviglie del Carso, di cui riproponiamo i video e una didascalia da favola: "L'urlo del Carso, ovvero la quintessenza del Mistero e della Meraviglia del nostro territorio condensato oggi, 13 novembre 2019 nella tenebrosa e magica "Valletta chiamata Recca" conosciuta anche come "Dolina dei sette nani", nei pressi della Lobodnica jama/Abisso di Trebiciano. Il luogo, noto da tempo immemorabile dai villici e in cui Matteo Bilz effettuò`uno scavo nel lontano 1828 nella vana di speranza di trovare l'acqua per Trieste, oggi era di una bellezza struggente e angosciante. Nei video il soffio del "fiume della notte", ovvero la Reka/Timavo sotterraneo esce come vento di burrasca dal fondo della depressione brontolando e gorgogliando, un fenomeno che si ripete di rado solo dopo piene fortissime. Conobbi questo posto magico grazie al carsista Fabio Forti una quarantina di anni fa, ma mai mi si presento`cosi`intenso"

