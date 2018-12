Natale a Trieste: cori natalizi in Ponterosso (VIDEO)

Un gruppo di persone questa mattina -15 dicembre- ha intonato in Ponterosso varie canzoni facendo un bellissimo regalo ai passanti. Nel video "Heal the world" di Micheal Jackson. Il testo di questo meraviglioso pezzo dice "Heal the world / Make it a better place /For you and for me /And the entire human race". Speriamo sia un bell'augurio e proposito per il 2019