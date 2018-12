Ferriera, Dipiazza: “I 100 giorni? Una bufala della sinistra”

"Non credo di poter dire che il sindaco è così cretino da chiudere un’industria di 1000 operai in 100 giorni, anche perché altrimenti diamo dei cretini ai triestini che mi hanno eletto“ così il sindaco nella nostra intervista per i primi due anni e mezzo di mandato