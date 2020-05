Montagne, colline e coste viste dal drone: un video con le perle del Fvg per il bene dell'ambiente

Montagne, colline e coste viste dall'alto incantano chi le guarda. Soffermandoci per un momento sulle bellezze della nostra regione, è inevitabile volerle conservare e salvare. Il meraviglioso video "Friuli Venezia GIulia - Piccolo compendio dell'Universo" fa parte del progetto Fvg Sensibile, creato da un gruppo di videomaker, registi, professionisti e comunicatori per puntare i riflettori sulla questione ambientale che tutti ci troviamo ad affrontare al giorno d’oggi. "Viviamo in un momento in cui, forse, stiamo iniziando a capire quanto siamo fortunati a vivere in un pianeta unico come il nostro - hanno dichiarato i creatori -. Quando iniziamo a guardarci attorno, con questa prospettiva, ci riscopriamo in un “Piccolo Compendio dell’Universo”, proprio come il poeta padovano Ippolito Nievo definì il Friuli Venezia Giulia. Stiamo parlando di una regione piena di bellezze paesaggistiche, storico culturali e di una biodiversità naturalistica unica".

"Noi tutti - concludono - dobbiamo imparare a prendere quanto basta per continuare a preservarlo sano e fruttuoso, com’era prima dello sviluppo industriale; tutto questo per il bene nostro e delle future generazioni. Maggiori informazioni sulla pagina Facebook "Fvg Sensibile" o sul sito www.fvgsensibile.it. Il team: i registi Stefano Giacomuzzi, Matteo Sacher, il videomaker Fabio Pappalettera/Drone Reportage, il giornalista Davide Macor, il webmaster Enrico Turello, il divulgatore ambientale Ugo Rossi, Marco Bressan, Luca Moretto / Intech srl. Con il patrocinio di ProLoco FVG e Legambiente FVG