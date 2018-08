Il nuovo modo di fare turismo a Muggia (video)

L'Associazione Viaggiare Slow, PromoTurismo Fvg e il GAL Carso hanno fatto rinascere l'infopoint del Comune di Muggia. "Il punto - si legge nella nota - si qualifica come luogo di partenza della ciclovia della Parenzana (Muggia-Parenzo) e di arrivo per il cammino dell’Alpe Adria Trail (Grossglockner-Muggia) e quindi perfetto baricentro di una nuova forma di turismo lento e sostenibile".

Il noleggio delle biciclette

All'interno dell'infopoint si potranno noleggiare biciclette, E-bike (mountain bike elettriche), bici bimbo, accessori, caschi, seggiolini e altro materiale utile all'assistenza tecnica. Spazio poi alle mappe, guide escursionistiche e cicloturistiche del Carso, dell'Istria, del Quarnero, del Friuli, della Slovenia occidentale e della Carinzia.

Le iniziative culturali

"L’Info/bikepoint - prosegue la nota - è il centro di una rete di attività delle associazioni e degli attori turistici del territorio, fulcro della progettualità della città nell’ambito di una nuova mobilità sostenibile e osservatorio privilegiato sul mondo del turismo slow. E' la base per l’opera di promozione e realizzazione di una serie di iniziative per i cittadini e i ragazzi delle scuole sul tema dell’escursionismo e cicloturismo e, assieme al GAL Carso ed ai partner dedicati, contenitore per disegnare iniziative culturali di promozione del territorio all’insegna della creatività, del movimento e del buon vivere".

Gli orari

L'infopoint è operativo fino al 22 ottobre 2018, ogni giorno con gli orari di apertura: 10.00-14.00 / 17.00-19.00.