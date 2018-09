Montona, la "sentinella" dell'Istria vista dagli australiani (VIDEO)

Un drone si alza in volo dalla loggia veneziana del paese di Montona (Motovun) in Istria e "fotografa" la bellezza della valle del fiume Quieto (Mirna). Il video è stato realizzato da Airie Merlin, un istruttore di parapendio australiano e residente nello stato di Victoria. Le riprese aeree ormai sono entrate di diritto nella comunicazione, tanto che sono utilizzate nei documentari, nei film e nelle registrazioni effettuate da privati cittadini e appassionati. Tuttavia, resta un bel modo per poter vedere le cose dall'alto.