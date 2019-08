La Ferriera avvolta dal fumo (VIDEO)

Il video, pubblicato da un'utente del gruppo Basta Ferriera!, ha immortalato alle 18 di oggi, 2 agosto 2019, una fumata nera proveniente dallo stabilimento di Servola. "È mancata la corrente in tutto lo stabilimento - scrive un altro utente in un commento -. Le torce partono in automatico per sicurezza a bruciare il gas in eccesso (senza corrente non vanno ne i nastri trasportatori ne le pompe del gas)"