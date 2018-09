Martina in visita alla Risiera di San Sabba (VIDEO)

Visita alla Risiera di San Sabba

In occasione dell'80º anniversario dell'annuncio delle Leggi razziali, il Segretario nazionale del Pd Maurizio Martina questa mattina, martedì 18 settembre, è venuto in visita alla Risiera di San Sabba.

«Tornare alla memoria significa essere sicuri del nostro futuro, ricordarsi da dove arriviamo», ha affermato Martina. «Troppo spesso in quest'epoca - continua il Segretario - ci si dimentica del passato, se c'è un compito che abbiamo è quello di ricordare ogni giorno da dove arriviamo».

Commento sulla mostra saltata

In merito alle polemiche dei giorni scorsi nate in seguito alla censura da parte del Comune del manifesto della mostra organizzata dal Liceo Petrarca dal nome "Razzismo in cattedra" e la conseguente sospensione della stessa, Martina commenta: «Siamo qui perchè abbiamo bisogno di memoria condivisa, abbiamo bisogno di non dimenticare, di dire verità sulla storia e di guardare al futuro».