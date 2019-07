Operazione "Traffic 2": sequestrati mezzi e carburanti per 3 milioni (VIDEO)

Sono 3 gli arresti e 83 le denunce in tutta Italia per l'operazione "Traffic 2": scoperte dalla GDF di Gorizia evasioni fiscali per quasi 1,3 milioni di euro e sequestrati circa 2 milioni di litri di prodotti petroliferi