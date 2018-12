Il rombo dei motori di "San Nicolò si mette in moto" (VIDEO)

L'iniziativa

Al via la 22esima edizione di "San Nicolò si mette in moto". Tantissimi i motociclisti che quest'anno hanno aderito all'iniziativa benefica dedicata ai bambini meno fortunati. I centauri, dopo l'arrivo del Santo in piazza Unità, lo hanno scortato per raggiungere i bambini della Casa famiglia Gesù Bambino, della Fondazione Luchetta D'Angelo, Hrovatin e Ota e della casa di accoglienza per ragazze madri.

La partenza da piazza Unità

Ringraziamo per il video la nostra lettrice Liliana Jurcan

