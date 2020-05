Da Trieste un salto lungo tutta la Nuova Zelanda: il video di un triestino tra geyser, vulcani e laghi

Il protagonista del cortometraggio è Nema (Nemanja Dajic), serbo di origine ma triestino d'adozione, che ha già realizzato diversi video dei suoi viaggi in giro per il mondo tra cui "I don't know what I want" e quello della tratta Saigon-Trieste, prendendo il treno transmongolico da Pechino a Mosca. Questo nuovo video è ambientato in Nuova Zelanda, un viaggio di circa un mese esplorando in lungo e in largo il paese a bordo di un'auto, cambiando orizzonte ad ogni tramonto.

Le tappe

Nema è partito da Christchurch, una cittadina conosciuta per i forti terremoti che l'hanno colpita qualche anno fa distruggendo buona parte degli edifici storici. Nel video Nema esplora diversi luoghi iconici della Nuova Zelanda tra cui le acque solfuree accanto ai numerosi geyser dell'area geotermale di Rotoru, le acque dolci di un lago formatosi nella caldera di un vulcano spento nella cittadina di Taupo, l'osservatorio astronomico di Queenstown da cui si può osservare nitidamente il sole. Inoltre ha visitato il ghiacciaio Franz Josef, che dagli anni Settanta in poi è diminuito di diversi chilometri a causa del riscaldamento globale. Ha infine visitato Hobbiville, il celebre villaggio degli Hobbit della saga de Il Signore degli anelli. La scena finale del video stata girata nella camera dello spazio-tempo del museo Steampunk HQ nella cittadina di Oamaru. Potete trovare altre foto dei suoi viaggi sul suo profilo Instagram @hairy.nema