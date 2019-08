Sospesi tra Carso e mare: Trieste Soundscapes conquista la Vedetta (VIDEO)

L'incantevole video di Giulio Ladini riassume la seconda tappa di Trieste Soundscapes. La Vedetta d'Italia si è trasformata, per una sera, in un luogo magico grazie al progetto di un gruppo di giovani ragazzi, nato per raccontare la città attraverso la musica e i luoghi più belli.