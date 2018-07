Venti delfini avvistati nel golfo (VIDEO)

Grande gioia per un gruppo di studenti, che oggi, 3 luglio, hanno potuto ammirare nel golfo una ventina di delfini.

Si tratta di tursiopi o meglio, come specificato dalla pagina Facebook di DelTa - delfini e tartarughe in alto adriatico « Tursiops truncatus intenti a “pescare” secondo il rituale di caccia in gruppo e nuoto circolare»,

I meravigliosi mammiferi marini sono stati avvistati proprio dai ragazzi a bordo del Delfino Verde a circa metà del percorso, mentre svolgevano le ore di alternanza scuola-lavoro nell'ambito della collaborazione tra DelTa, APT-Linea Marittima e istituti superiori di Trieste e Gorizia.

Il video è stato girato da Letizia, studentessa del Liceo Galilei