A Trieste un corso per diventare assaggiatore di vino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il corso è l'inizio di un viaggio per quanti vogliono avvicinarsi al meraviglioso ed intrigante mondo del vino. Dedicato a chi vuole apprendere e avvicinarsi al vino con un approccio comprensibile e guidato, o per chi vuole mettere ordine alle idee raccolte come autodidatta, attraverso un percorso strutturato, insieme a docenti qualificati ONAV, enologi stimati e professori universitari. In 14 lezioni si acquisirà un bagaglio di informazioni e di saperi che potranno essere approfonditi con la partecipazione a successive degustazioni ed esperienze in vigna e in cantina.

Il corso è aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza! La figura dell'Assaggiatore ONAV è riconosciuta giuridicamente. Le lezioni si svolgeranno ad Opicina, presso l'Associazione Mitja Čuk, dalle 20.30 alle 22.30 il lunedì e il giovedì. Per maggiori informazioni visitare il sito dell'ONAV www.onav.it, oppure contattare la sezione di Trieste al 338 3764446 o tramite email scrivendo a trieste@onav.it.