13 marzo: il 112° anniversario della nascita di Ron Hubbard, fondatore di Scientology

Forse meglio conosciuto negli Stati Uniti dove è nato e ha fondato la religione di Scientology, il suo nome e il suo lavoro hanno avuto un notevole impatto in tutto il mondo, compresa l’Europa. Ancora oggi continua a raccogliere premi e riconoscimenti. Uno tra i più recenti: il suo compleanno è stato inserito nel calendario ufficiale delle celebrazioni religiose della Spagna. Questo calendario è pubblicato dalla Fundacion Pluralismo y Convivencia, un’organizzazione che fa parte del Ministero della Presidenza Spagnolo. Oltre a inserire questa data nel calendario, la Fondazione del Ministero ha anche rilasciato oggi un Podcast di sette minuti sulla vita di Mr. Hubbard. Disponibile su Twitter, Facebook e Instagram, fa parte di una campagna chiamata “Capire la diversità religiosa, [#ConociendoLaDiversidadReligiosa]” volta a generare una conoscenza imparziale delle credenze che le persone trovano in Spagna e all'estero.

Il 13 marzo, gli americani celebrano anche la Giornata Nazionale del Buon Samaritano e l’European Times ne ha parlato con Ivan Arjona, presidente dell'Ufficio per gli Affari Pubblici di Scientology in Europa: “Le opere e l'eredità di L. Ron Hubbard superano quelle che ci si aspetta da un Buon Samaritano," dice Arjona, "perché i suoi non sono semplicemente un atto di gentilezza isolato: continuano a influenzare positivamente le persone e lo fanno in numero sempre crescente." L. Ron Hubbard e la storia Molto è stato detto su L. Ron Hubbard. La Rivista Smithsonian lo ha elencato tra le 11 figure religiose più influenti nella storia americana e uno dei 100 americani più significativi, ponendolo al fianco di personalità stellari come Abraham Lincoln, Frank Lloyd Wright, Walt Disney, Oprah Winfrey, Thomas Edison ed Eleanor Roosevelt. Tra gli altri premi e riconoscimenti, Hubbard ha ottenuto il Publishers Weekly Century Award per il libro Dianetics: La Forza del Pensiero sul Corpo.

La rivista lo descrive come “forse il libro non cristiano più venduto di tutti i tempi in Occidente. " Condividendo le sue conoscenze e scoperte in più di 10,000 opere d'autore e 3,000 conferenze registrate di Dianetics e Scientology, Hubbard detiene anche il Guinness World Record per l'autore più pubblicato, l'autore più tradotto e l'autore dell'opera non religiosa più tradotta. Oggi, gli Scientologist di tutto il mondo onorano la sua eredità con celebrazioni nelle Chiesa e Missioni di Scientology presenti anche in Italia da Milano, passando per Padova fino a Roma. Ricorda Arjona: “Milioni di persone hanno beneficiato di iniziative umanitarie derivate dal suo lavoro. Per questo il 13 Marzo è un grande giorno di celebrazione dove ricordiamo le parole di Mr. Hubbard”: “Mi piace aiutare gli altri e ritengo che il mio più grande piacere nella vita consista nel vedere una persona liberarsi dalle ombre che oscurano i suoi giorni. Tali ombre appaiono talmente impenetrabili e opprimenti ai suoi occhi, che essa prova un’enorme gioia quando scopre che si tratta di semplici ombre, quando riesce a vedere al di là, quando riesce ad attraversarle per tornare di nuovo alla luce del sole. E temo che quella stessa gioia sia anche la mia gioia.” Per maggiori informazioni visita il sito www.scientology.it o www.lronhubbard.it . Ufficio Stampa Chiesa di Scientology di Padova Tel: 049.875.6317 Email: padova@scientology.net Sito web: www.scientology-padova.org