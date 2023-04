Ventesima edizione della "Corri trieste", presentata la medaglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

TRIESTE – E’ un compleanno importante quello che si appresta a festeggiare la Corri Trieste, manifestazione organizzata da ASD Promorun con la collaborazione di Comune di Trieste, Regione Friuli-Venezia Giulia, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL, giunta alla 20^ edizione che andrà in scena il prossimo 21 maggio. Una gara veloce come testimonia il crono di 28’47” del vincitore dell’ultima edizione, il keniano Dickson Simba Nyakundi che negli anni ha accolto grandi campioni, tra questi l’azzurra Giovanna Epis che qui ha fatto segnare il suo personal best sulla distanza. L’altra caratteristica dell’evento è che il percorso sfila lungo la centralissima Piazza Venezia dalla quale si correrà su due rettilinei velocissimi, attraversando il centro della città per poi affacciarsi sul mare, un giro da 1250 m da ripetere sotto gli occhi e il tifo caloroso del pubblico. Al via sullo stesso percorso la Non Competitiva Ten, adatta a quanti volessero partecipare senza lo stress del cronometro ma godendo appieno l’atmosfera di una vera e propria competizione.

La medaglia

All’arrivo, per tutti i finisher, la medaglia da appendere nella propria bacheca, da ricordare per rivivere le emozioni di una giornata di sport e dello sprint finale per andare a prenderla. Le buone tradizioni non si cambiano, per questo ASD Promorun mette al collo degli atleti un medaglione color argento sul quale è riportato il nome della manifestazione, sullo sfondo lo skyline iconico di Trieste, con i colori in pendant con la T-shirt.

Iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito fino al 15 maggio, attenzione al numero massimo di partecipanti fissato a 400. In caso di disponibilità di pettorali, sarà possibile iscriversi sabato 20 maggio dalle 10:00 alle 19:00 al centro iscrizioni “Trieste Villas” in via Torino 34, Trieste o la mattina della gara dalle 7.30 alle 8.30 in prossimità della partenza.